Спецоперация 26 июля 2023, 07:12 Британский наемник приготовился сдаться ВС России во время перестрелки — СМИ The Times: британский наемник во время перестрелки был готов сдаться ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один из британских наемников едва не сдался русским солдатам во время перестрелки. Об этом рассказал газете The Times другой наемник, сражающийся на стороне Украины, Гарри Роу.

По его словам, ВС России застигли врасплох на одном из островов у реки Днепр часть разведгруппы, в состав которой входили британцы, американцы и австралийцы. Российские военнослужащие бросили газовые и дымовые гранаты в дом, где прятались наемники. Они были вынуждены вылезать через крышу и отступать. На побережье пострадавших подобрали на катерах и доставили в медицинские учреждения.

Реклама

Когда началась перестрелка, один из британских наемников свернулся калачиком и был готов сдаться российским вооруженным силам, добавил Гарри Роу. Отчаявшегося британца отправили домой.

ВСУ нередко отправляют на фронт плохо обученных солдат. На некоторых участках, например в районе Артемовска, средний срок жизни мобилизованного украинца не превышает четырех часов, подсчитали западные СМИ.