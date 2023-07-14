Спецоперация 14 июля 2023, 03:20 Британский наемник назвал российских бойцов очень опасными Британский наемник Алан: российские бойцы очень опасны и хороши в артиллерийских дуэлях РИА «Новости»

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Российские военные хорошо ведут артиллерийские дуэли и являются очень опасными противниками. Такое мнение в интервью изданию The Guardian выразил воюющий на стороне ВСУ бывший британский морской пехотинец Алан.

«Было бы безрассудным полагать, что [с российской стороны] нет достойных подразделений или мотивированных войск. Они крепкие, очень опасные, хороши в артиллерии и радиоэлектронной борьбе», — заявил он.

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Как уточнили авторы материала, Алану 58 лет. В возрасте примерно 30 лет он начал воевать в качестве наемника в бывшей Югославии. Затем стал жить в Хорватии и работал частным военным подрядчиком в Ираке и Афганистане. На Украине Алан воевал вместе батальоном «Волки Да Винчи». Отрядом командовал Дмитрий Коцюбайло, который погиб под Артемовском весной 2023 года.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Купянское направление прибыли иностранные наемники. Они должны усилить диверсионно-разведывательные группы ВСУ.