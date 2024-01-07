07 января 2024, 22:23
Британский аналитик заявил, что Россия уничтожила два украинских ЗРК Patriot
Британский аналитик Меркурис заявил, что ВС России уничтожили два Patriot ВСУ
Российские войска уничтожили два зенитно-ракетных комплекса Patriot в ходе масштабных авиаударов. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
Меркурис назвал проведенные Россией в конце декабря и начала января обстрелы «опустошительными» для Украины. Аналитик заявил, что уничтожение Patriot и складов с западными вооружениями оказалось неприятным сюрпризом для ВСУ.
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«Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами», — констатировал Меркурис.
Эксперт отметил, что в результате атаки оказались повреждены промышленные предприятия под Киевом и стратегические объекты ВСУ по всей стране, включая дорогостоящее оборудование.
Ранее Меркурис говорил, что России удалось перегрузить поставленную Украине американскую и европейскую ПВО, что вызвало панику среди ее союзников. После ударов отставной немецкий генерал Эрхард Бюлер отметил, что силы противовоздушной обороны продемонстрировали бессилие против российских крылатых ракет.
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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