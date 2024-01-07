Спецоперация 07 января 2024, 22:23 Британский аналитик заявил, что Россия уничтожила два украинских ЗРК Patriot Британский аналитик Меркурис заявил, что ВС России уничтожили два Patriot ВСУ U.S. Army

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Российские войска уничтожили два зенитно-ракетных комплекса Patriot в ходе масштабных авиаударов. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис назвал проведенные Россией в конце декабря и начала января обстрелы «опустошительными» для Украины. Аналитик заявил, что уничтожение Patriot и складов с западными вооружениями оказалось неприятным сюрпризом для ВСУ.

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«Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами», — констатировал Меркурис.

Эксперт отметил, что в результате атаки оказались повреждены промышленные предприятия под Киевом и стратегические объекты ВСУ по всей стране, включая дорогостоящее оборудование.

Ранее Меркурис говорил, что России удалось перегрузить поставленную Украине американскую и европейскую ПВО, что вызвало панику среди ее союзников. После ударов отставной немецкий генерал Эрхард Бюлер отметил, что силы противовоздушной обороны продемонстрировали бессилие против российских крылатых ракет.