Спецоперация 13 января 2024, 18:27 Британский аналитик предрек полное подавление FPV-дронов ВСУ в зоне спецоперации Аналитик Меркурис: ВС России подавят все украинские FPV-дроны в зоне СВО РИА «Новости»

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Россия работает над тем, чтобы полностью отключить украинские FPV-дроны в зоне спецоперации. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники», — сказал он.

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Меркурис предположил, что через несколько недель или месяцев украинские дроны все чаще будут выходить из строя. По его мнению, у российской армии будет больше систем противовоздушной обороны и подавления дронов.

FPV-дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты с камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота.

Ранее в России начали разрабатывать ударные беспилотники «Куб». Зарубежные эксперты уверены, что российские дроны станут кошмаром для ВСУ и изменят ход спецоперации. ВС России используют для атак огромное количество беспилотников и артиллерии, устраивая «охоту» за целями.

Президент Владимир Путин указал на эффективность отечественных беспилотников в зоне СВО.