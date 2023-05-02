Спецоперация 02 мая 2023, 07:52 Британский аналитик порекомендовал ВСУ пропускать российские ракетные удары ради экономии Аналитик Кларк посоветовал ВСУ пропускать ракетные удары РФ из-за дороговизны ПВО РИА «Новости»

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) стоит пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы средств противовоздушной обороны (ПВО). С такой рекомендацией в эфире Sky News выступил британский военный аналитик Майкл Кларк.

Он отметил, что такая тактика позволит сберечь резервы для предстоящего контрнаступления. Кроме того, Кларк призвал командование ВСУ не использовать американские зенитные комплексы против дешевых беспилотников. Он добавил, что украинские войска скоро получат системы Patriot из Польши.

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«Для их развертывания понадобится определенное время, поскольку они требуют серьезной подготовки и они очень дорогие», — сообщил аналитик.

Ранее американские СМИ предположили, что украинские запасы ПВО скоро закончатся. По словам военного аналитика Михаила Онуфриенко, анонсированное наступление ВСУ истощит резервы, что даст преимущество российским военным. По его словам, в ближайшие месяцы станет понятно, смогут ли ВС России воспользоваться преимуществом.