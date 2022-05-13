Британские военные под прикрытием работают на Украине, занимаясь координаций действий ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых ведомствах.

Британские военные вносят коррективы в работу ВСУ, посещают командные пункты украинской армии и находятся непосредственно вблизи от передовой. В частности, с конца апреля и до 6 мая иностранные офицеры передвигались от одного пункта управления к другому в Запорожской области.

«Также, помимо прямого руководства украинской армией, британские военные применяют средства разведки НАТО и используют полученные данные», — сообщил источник.

Содействие британцев помогло украинским националистам создать линию обороны по основным направлениям продвижения российской армии и войск Донбасса.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник призвал привлечь к ответственности всех наемников, которые вошли в состав формирований украинских неонацистов.