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Элита ВСУ начала подготовку к захвату АЭС — власти Запорожья

Член совета ВГА Запорожья Рогов: Британия тренирует элиту ВСУ для захвата АЭС

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Силы специальных операций Украины с участием британских специалистов тренируют для захвата Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он рассказал об учениях и боевых слаживаниях «элиты боевиков Зеленского» с участием от 100 до 110 человек.

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«Постоянно проходят учения <…> в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры. Речь идет про Запорожскую АЭС — тут сомнений нет», — заявил Рогов.

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По его словам, учения идут на верхнем бьефе Днепра, в частности в районе Вольноандреевки. Используется не только стрелковое оружие, но и ударные беспилотники.

Рогов заметил, что боевое слаживание Сил специальных операций находится «на хорошем уровне».

«Они по несколько месяцев, а некоторые и по полгода, тренировались в Великобритании», — констатировал он.

Владимир Рогов также отметил, что «пристрелка к территориям вокруг Энергодара» может являться составляющей «отработки форсирования Днепра и высадки десанта». Для операции подготовили десятки самоходных понтонных переправ.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ стянули в Запорожскую область больше армии, чем за все время спецоперации России на Украине.

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