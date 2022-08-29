Британские СМИ создали «туман войны» заявлениями о поддержке Украины

Британские СМИ делают взаимоисключающие заявления относительно военной помощи Украине. Доверять новой информации о ее сокращении к концу 2022 года не стоит, заявил Telegram-каналу «360» политик, писатель, общественный деятель Николай Стариков.

Корреспондент издания The Sunday Times заявил, что возможности Великобритании для поддержки Украины иссякнут к концу года и новому премьер-министру предстоит сделать трудный выбор.

Николай Стариков объяснил, что британская пресса существует для отправки в международное сообщество разных сигналов, часто одновременно двух взаимоисключающих. Поэтому одни газеты написали о наращивании военной помощи, а другие — о ее скором сокращении.

«Смысл подобной деятельности со стороны англичан очень прост — они создают туман войны. Может быть, так, а может быть — вот так. Это дает им, во-первых, свободу рук. Во-вторых, возможность торга со всеми участниками процесса, начиная от Киева, заканчивая Вашингтоном. Это создает атмосферу непонятности для противников Великобритании. В данном случае они хотят поставить в неудобное положение нас, Россию», — сказал он.

Николай Стариков назвал Великобританию самым политически лукавым государством после Карфагена и напомнил, что даже его разрушили.