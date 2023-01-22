Спецоперация 22 января 2023, 12:36 Британские разведчики констатировали тупик в украинском конфликте Минобороны Великобритании: украинский конфликт зашел в тупик Gov.uk

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Боевые действия на Украине зашли в тупик, ни одной из сторон не удается добиться явного превосходства перед противником. Такого мнения придерживаются представители британского Минобороны, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Британские военные отметили, что основной театр военных действий сосредоточился в трех секторах. Самым главным из них является Артемовск, штурм которого российская армия может предпринять после освобождения Соледара.

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Вторым сектором стала Кременная, где ВСУ якобы немного продвинулись и способны провести еще более масштабное наступление.

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Третьей зоной активных боевых действий назвали Запорожскую область, в которой российские войска освободили несколько населенных пунктов, начав наступление на Орехов и Гуляйполе.

«Несмотря на все это, явного превосходства нет ни у одной из сторон. Можно констатировать, что конфликт зашел в тупик», — указали в статье.

Ранее известный британский актер Рассел Брэнд упрекнул западные страны в том, что они поддерживают нацизм на Украине.