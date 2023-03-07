Спецоперация 07 марта 2023, 10:30 Британские наемники сравнили зону СВО с адом после встречи с российским дроном-камикадзе Metro: британские наемники чудом спаслись после встречи с российским дроном-камикадзе РИА «Новости»

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Двое британцев, служащих в украинских войсках, снялись в документальном фильме ВВС и рассказали о мощном военно-техническом оснащении Вооруженных сил России. Джеймс Ди признался, что он и его соотечественники чудом избежали смерти после встречи с российским дроном-камикадзе, передал Metro.

Ди рассказал, когда они заняли позицию на линии фронта в восточном Донбассе, к ним прилетел российский беспилотник-смертник.

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«Все, что мы могли сделать, это бежать. К нему был привязан самодельный C-4, и он просто нырнул носом прямо в землю. Если бы мы отправились в путь на 10 секунд раньше, нас бы взорвали», — рассказал он.

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Его соотечественник Джеймс Чедвик подтвердил слова Ди, добавив, что под Артемовском негде прятаться от огня русского оружия.

«В принципе, так может выглядеть ад», — посетовал он.

Между тем ЦРУ уличили в переброске американских военных на Украину. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинские военные не способны управлять натовской техникой, поэтому Запад под видом контрактников отправляет в зону СВО настоящих военных.