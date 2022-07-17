Британия выбилась из сил, ища переводчиков для обучения украинских военных

Министерство обороны Великобритании столкнулось с трудностями при обучении украинских военных, прибывших в Соединенное Королевство. Ведомство не смогло найти достаточное количество переводчиков с английского на украинский язык, сообщило издание iNews.

Авторы статьи отметили, что Минобороны пытается найти специалистов «изо всех сил». Потребность в переводчиках останется высокой до начала осени, добавило издание.

«Нас попросили поддержать безотлагательную потребность в большом количестве лингвистов для обучения украинских солдат здесь, в Соединенном Королевстве», — рассказал в письме директор местного бюро агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources (WLR) Марк Хэрри. Один из соискателей на должность поразился тому, что организаторы не требуют достаточного уровня знаний — он назвал это безумием, потому что «мы говорим об оружии, а не об игрушках».

В начале июля для обучения в Великобританию прибыла первая группа украинских военных. Они пройдут курс длительностью несколько месяцев.