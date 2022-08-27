Великобритания решила поставить Украине подводные беспилотники

Великобритания передаст Украине средства для разминирования подходов к портам в Черном море, чтобы обеспечить вывоз зерна из страны. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

Всего поставят шесть подводных беспилотников, три — из запасов Вооруженных сил Великобритании, остальные купят. Такие аппараты могут действовать на глубине до 100 метров, они обнаруживают мины с помощью сенсоров.

Британия также обещала обучить в ближайшие месяцы украинцев пользоваться этими дронами в рамках трехнедельного курса совместно с Шестым флотом ВМС США.

«Это важное оборудование, и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии и ее портов», — заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании будет опасна для России, всей Европы и земного шара в целом. По его словам, это типичный пример «обезьяны с гранатой».