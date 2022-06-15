Великобритания рассмотрит поставку Украине противокорабельных ракет

Великобритания изучит возможность дополнительной поставки Украине противокорабельных ракет, помимо уже обещанного оружия. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, написало Reuters.

Поставка реактивных систем залпового огня, которые Великобритания пообещала Украине, «неизбежна», сказал Уоллес. По его словам, Соединенное Королевство рассматривает возможность отправки большего количества оружия.

«Конечно, мы изучаем еще большую, чем мы уже заложили, поставку противокорабельных средств, в семействе систем вооружений Brimstone», — заявил глава Минобороны Великобритании.

Уоллес добавил, что они также изучают возможность выделения противокорабельных систем Harpoon Нидерландам и Дании, чтобы пополнить их запасы, хотя у этих стран они немного отличаются.

По словам британского министра, подготовка украинских войск становится такой же важной, как поставки вооружений. Уоллес сказал, что некоторые украинские военные, которые находятся на фронте уже четвертый месяц, «истощены».