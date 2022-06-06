Британия поставит Украине реактивные системы залпового огня

Власти Великобритании отправят Украине реактивные системы залпового огня М270, которые способны поражать цели высокоточными ракетами на расстоянии до 80 километров. Об этом говорится в заявлении британского Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что решение Великобритании согласовано с намерением США отправить на Украину РСЗО HIMARS.

Наряду с системой вооружения Великобритания в больших количествах поставит боеприпасы M31A1, максимальная дальность которых составляет 70 километров со спутниковой коррекцией полета.

«По мере изменения тактики России должна меняться и наша поддержка Украины. Эти мощные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Накануне президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае поставок на Украине дальнобойных ракет российские военные начнут наносить удары по объектам, которые прежде не трогали.