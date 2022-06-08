Британия пообещала Украине передать ракеты Brimstone — СМИ
Telegraph: Британия пообещала Украине передать ракеты Brimstone для деблокирования портов
Британское правительство пообещало Украине предоставить высокотехнологичные ракеты Brimstone. Их планируют использовать для деблокирования портов, заявила газета The Daily Telegraph.
По информации журналистов, украинские власти получат высокотехнологичные ракеты Brimstone. С помощью отправки противокорабельных средств Великобритания хочет разрешить ситуацию с вывозом зерна с Украины. Ракеты используют для деблокирования украинских портов.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что страна согласится снова запустить морские перевозки сельхоз продукции только в том случае, если получит оружие для защиты от угроз с моря. Также среди условий озвучивалось участие военно-морских сил третьих стран.
Как отмечало Минобороны России, украинские власти применяют методы продовольственного терроризма против жителей собственной страны. В качестве примера оборонное ведомство привело действия украинских националистов, уничтоживших более 50 тысяч тонн зерна при отступлении из Мариуполя. При этом Запад продолжает голословно обвинять Россию в создании продовольственного кризиса в мире.