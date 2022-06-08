Британское правительство пообещало Украине предоставить высокотехнологичные ракеты Brimstone. Их планируют использовать для деблокирования портов, заявила газета The Daily Telegraph.

По информации журналистов, украинские власти получат высокотехнологичные ракеты Brimstone. С помощью отправки противокорабельных средств Великобритания хочет разрешить ситуацию с вывозом зерна с Украины. Ракеты используют для деблокирования украинских портов.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что страна согласится снова запустить морские перевозки сельхоз продукции только в том случае, если получит оружие для защиты от угроз с моря. Также среди условий озвучивалось участие военно-морских сил третьих стран.

Как отмечало Минобороны России, украинские власти применяют методы продовольственного терроризма против жителей собственной страны. В качестве примера оборонное ведомство привело действия украинских националистов, уничтоживших более 50 тысяч тонн зерна при отступлении из Мариуполя. При этом Запад продолжает голословно обвинять Россию в создании продовольственного кризиса в мире.