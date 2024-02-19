Спецоперация 19 февраля 2024, 23:46 Британия передала Украине почти все свои артустановки AS-90 Замминистра обороны Британии: Украине передали весь запас САУ AS-90 Freepik

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Великобритания передала Украине большую часть артустановок AS-90. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи во время выступления в британском парламенте.

«Великобритания поставила почти все свои тяжелые артиллерийские установки AS-90 — те, что были [на вооружении] нашей группировки в Эстонии в состоянии боевой готовности. Мы также были щедрыми в вопросе боеприпасов, но оставили у себя запасы, необходимые нашим силам повышенной боеготовности», - отметил он.

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Также Хиппи сказал, что Великобритания отправила на Украину сотни тысяч боеприпасов.

Ранее высокопоставленный военный заявил, что передача Британией Украине танков Challenger 2 ускорила процесс выделения военной помощи этой стране со стороны других государств.

Однако российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что надежды украинской армии на эффективность использования танков Leopard и Abrams не оправдались.