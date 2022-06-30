Украинские артиллеристы учатся стрельбе из полевых гаубиц L119 и реактивных систем залпового огня MLRS на полигоне Солсбери-Плейн в Великобритании. На него прибыли около 400 военнослужащих из Украины — часть из них уже прошли обучение и вернулись на родину, сообщила The Daily Telegraph.

Украинские военные «вплотную подошли к тому, чтобы начать применять это вооружение», рассказал изданию руководитель учебных курсов капитан Джеймс Олифант.

Британская 105-миллиметровая буксируемая гаубица L119 способна стрелять на 13,7 километра. Может доставляться вертолетами или перебрасываться на парашютах. По информации СМИ, британское командование собирается перебросить гаубицы и РСЗО MLRS на Украину для передачи ВСУ.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о продолжении поставок вооружения на Украину. По его мнению, это поможет выдворить с ее территории российские войска. После этого западные партнеры смогут предоставить Украине гарантии безопасности, добавил Джонсон.

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с «360» отметил, что только Россия может гарантировать Украине безопасность в долгосрочной перспективе.