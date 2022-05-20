Великобритания и США не ставят цели сменить режим в России. Такое заявление сделала глава британского МИД Лиз Трасс в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы не ищем смены режима», — заявила министр в ответ на высказывание о цели США и Великобритании сменить правящий режим в России. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Трасс подчеркнула, что не согласна со словами Макрона, что России необходимо дать пути выхода из украинского кризиса. На вопрос о Крыме и Донбассе Трасс назвала эти территории «оккупированными Россией». Она отметила, что «Путин должен проиграть на Украине», а страна — «восстановить суверенитет и территориальную целостность».

Великобритания в начале мая анонсировала дополнительный транш на 1,6 миллиарда долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. При этом премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что правительство страны не желает, чтобы конфликт вышел за пределы Украины.