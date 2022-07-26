Британия и США надоумили Украину требовать золотовалютные резервы России

Европа и США повели себя как рейдеры и преступники, рассказал «360» бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Так он прокомментировал новость о том, что Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации находящихся в этой стране золотовалютных резервов России для передачи в распоряжение украинского государства.

Далее — прямая речь экс-парламентария.

Согласованные действия

Давайте будем говорить: без Америки и без Англии это бы не обошлось. Судя по всему, это согласованные действия.

Это еще раз подтверждает, что Европа и Америка ведут себя как чистые рейдеры и бандиты Алексей Журавко экс-депутат Рады.

Я бы назвал это правовым беспределом. Международное право на сегодня не работает — ни юридическое, ни экономическое.

Все будет зависеть от Латвии, которую Украина попросила отобрать государственные деньги у России. Если латвийские власти на это пойдут, конфликт будет продолжен. Такое развитие событий подтвердит, что эти европейские страны являются соучастниками конфликта в Донбассе. Ну а для России будет наука, как и для частных организаций, которые работают на ее территории: в Европу вкладывать деньги нельзя. Там — самые настоящие аферисты и бандиты с большой дороги.

Закончится это очень плохо, если европейская страна примет такое решение Алексей Журавко экс-депутат Рады.

Повторюсь: если Латвия пойдет на поводу, это подтвердит, что в них нельзя вкладывать деньги не только России, но и другим государствам. Ненадежные партнеры, но я бы их партнерами уже не назвал.

Россия способна повлиять на ситуацию. Она может принять экономические, финансовые меры или решить вопрос в энергетических моментах. Если европейские страны все же отнимут средства, я бы поступил намного жестче.

Если они примут это решение, значит, у России [будут] развязаны руки Алексей Журавко экс-депутат Рады.

У меня нет сомнений, что Россия повлияет на решение стран, которые Украина уговаривает конфисковать российские средства.