Спецоперация 22 января 2023, 14:47 Бригады ВСУ потеряли 50 человек при ударах авиации и артиллерии России Минобороны сообщило об ударе по позициям двух бригад ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Авиация и артиллерия Западного военного округа России нанесли удары по позициям 14-й и 92-й механизированных бригад украинских войск на Купянском направлении. Общие потери противника составили более 50 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он рассказал, что силы и военная техника украинских войск расположились около поселка Двуречная и села Гряниковка Харьковской области, а также в районе поселка Новоселовское и на северной окраине села Стельмаховка Луганской Народной Республики.

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В результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии на этом участке проведения специальной военной операции уничтожено более 50 украинских военных, автомобиль и пикап.

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При наступлении на Донецком направлении ВС РФ ударили по позициям ВСУ, лишив противника более 80 человек живой силы.