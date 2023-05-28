Спецоперация 28 мая 2023, 14:28 Бригада ВСУ и ОТГ «Лиман» лишились складов в районе Георгиевки и Краматорска Минобороны: склады бригады ВСУ и ОТГ «Лиман» уничтожили в районе Георгиевки и Краматорска РИА «Новости»

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Склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы «Лиман» уничтожили в районах Георгиевки и Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве обратили внимание на крупные успехи российские военных на Донецком направлении, где «Южная» группировка войск за сутки уничтожила до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также САУ Krab.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировок войск ВС России за минувшие сутки поразила 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 156 районах, подчеркнули в министерстве.

Средства российской противовоздушной обороны за последние 24 часа перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.