Спецоперация 01 сентября 2023, 19:16 Бригада «Эспаньола» показала видео боя с бойцами полка «Азов»

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Бригада ВС РФ «Эспаньола», в которую входят российские футбольные фанаты, опубликовала видео боя с бойцами из украинского полка «Азов»*. Об этом сообщил «Ридус».

Сперва российские военные максимально близко подпустили разведгруппу собранной из бойцами «Азова»* третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр). После этого они нанесли мощный артиллерийский удар.

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Представители «Эспаньолы» сообщили, что перед операцией они изучили фото и видео, которые противники публиковали в Сети.

«Также мы собирали всевозможную информацию о бойцах третьей отдельной штурмовой бригады, собранной из азовцев*, с помощью наших околофутбольных друзей со всего мира», — сообщили в официальном Telegram-канале бригады.

* Верховный суд России признал украинский националистический полк «Азов» террористической организацией. Его деятельность запретили.