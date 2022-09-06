Попытки наступления ВСУ обречены на катастрофу | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 17:32)

Попытки наступления ВСУ обречены на катастрофу

Военный эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС

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Брифинг Минобороны России показал, что противник несет большие потери. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» заявил, что это может свидетельствовать о скором завершении любых попыток наступления со стороны врага.

Далее — прямая речь.

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По-прежнему уделяется внимание отражению атак ВСУ на Запорожском, Херсонском и Николаевском направлениях.

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Живая сила покидает ВСУ

В этой зоне спецоперации России на Украине есть успехи: противник потерял немало живой силы. По большому счету это были подготовленные войска, а не тербаты. В составе подразделений противника в этой зоне спецоперации России на Украине были бойцы, подготовленные в странах НАТО.

Я думаю, что все попытки наступления, на которые брошены были все силы противника, движутся к своему закономерному завершению и катастрофе.

Если говорить о Донецком направлении спецоперации России на Украине, то здесь также очевидны успехи ВС. Противник понес большие потери под Артемовском. Это очень важный город, Он открывает возможность наступления на Краматорск и Славянск.

Провал верхушки украинских властей

Все эти неудачи ВСУ говорят о провале президента Украины Владимира Зеленского и военачальника Валерия Залужного. А им стоило бы сделать подарок своим западным кураторам.

Но ВСУ особо нечем похвастаться. Они всего лишь взяли несколько населенных пунктов и еще в одном месте вклинились в оборону.

При этом украинская армия по-прежнему наносит удары по объектам инфраструктуры и социально важным локациям. Прежде всего — по Запорожской АЭС. И это с учетом нахождения там двух представителей МАГАТЭ.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС. Есть попадания. Да, радиационный фон в норме. Но зачем эти провокации? Они ни к чему не приводят. Их стало меньше. Уже нет высадок десанта и бессмысленной гибели большого числа украинских спецназовцев.

Ведем активную работу

Очевидно, что инициатива сама переходит в наши руки на всех направлениях спецоперации России на Украине. Уничтожены остатки воздушных сил Украины. Более того, ВСУ лишились советской установки «Бук», которая представляла большую опасность для наших солдат.

Российские артиллеристы и ракетчики активно работают по подобным системам, все это делается для устранения помех в освобождении Донбасса и продвижения наших подразделений на Харьковском, Николаевском и Херсонском направлениях.

Специальная военная операция РФ на Украине

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