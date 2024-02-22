Спецоперация 22 февраля 2024, 02:00 Бразильского наемника ликвидировали в Авдеевке Военкор Котенок: в зоне СВО ликвидировали бразильского наемника Вукапанаво Freepik

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Бразильского наемника Максуэла Вукапанаво ликвидировали в зоне проведения спецоперации, он служил снайпером в Интернациональном легионе Украины. Об этом в Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор опубликовал фотографию бразильского наемника и пояснил, что ранее тот служил в полиции Сан-Паулу. Также он занимался джиу-джитсу и вел социальные сети.

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Военкор Евгений Поддубный подтвердил информацию о ликвидации Вукапанаво в Авдеевке. Он написал, что бразилец служил в ВСУ с марта 2022 года. На родине Вукапанаво убил брата, уволился из полиции и сбежал за границу.

«Этот наемник из категории авантюристов и преступников. Таких очень много в составе армии детоубийц», — написал Поддубный.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению грузинского наемника Мамука Гацарелия. Он служил в рядах ВСУ с марта 2022 года.