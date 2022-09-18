Боррель предложил Украине самой определить условия завершения конфликта с Россией | 360°

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Боррель предложил Украине самой определить условия завершения конфликта с Россией

Боррель: Украина сама определит условия завершения конфликта с Россией

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Украина сама должна определить приемлемые условия, при которых завершится вооруженное противостояние с Россией. Об этом в статье для французского издания Journal du dimanche написал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Только на Украину лягут проблемы определения условий будущего мира, это их дело», — написал он.

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Дипломат также призвал Европу еще сильнее оказывать поддержку украинским военным, удовлетворяя ее экономические и военные потребности.

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«Однако, как мы считаем, конфликт на Украине способен продолжаться еще достаточно долгое время», — заметил Боррель.

Европейский фонд, напомнил он, впервые в собственной истории финансирует военные поставки стране, в которой идет конфликт.

Боррель сообщал, что часть стран Евросоюза хочет прекратить поддержку Украины — государства устали от напряженной ситуации, связанной с постоянным ростом инфляции. Глава евродипломатии призвал бороться с такими мыслями и оставаться стойкими.

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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