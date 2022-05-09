Боррель предложил передать Украине замороженные российские активы

Страны Европейского союза могут рассмотреть вопрос о возможном изъятии у России замороженных финансовых активах и отправить их в пользу Украины. С таким предложением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова привело издание Financial Times.

По словам дипломата, аналогичная мера принималась в случае с активами Афганистана, которые затем пошли в фонд компенсации жертв терроризма.

«Нужно понять, почему изъятие — плохо для российских денег и хорошо для афганских активов», — заявил он.

Боррель признался, что вопрос восстановления Украины является одним из ключевых для Евросоюза, и выразил надежду, что эта дискуссия начнется в России.

Президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции до демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.