Боррель предложил передать Украине замороженные российские активы
Глава дипломатии ЕС Боррель предложил передать Украине замороженные российские активы
Страны Европейского союза могут рассмотреть вопрос о возможном изъятии у России замороженных финансовых активах и отправить их в пользу Украины. С таким предложением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова привело издание Financial Times.
По словам дипломата, аналогичная мера принималась в случае с активами Афганистана, которые затем пошли в фонд компенсации жертв терроризма.
«Нужно понять, почему изъятие — плохо для российских денег и хорошо для афганских активов», — заявил он.
Боррель признался, что вопрос восстановления Украины является одним из ключевых для Евросоюза, и выразил надежду, что эта дискуссия начнется в России.
Президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции до демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.