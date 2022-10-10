Боррель осудил удары по инфраструктуре Украины | 360°

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Боррель осудил удары по инфраструктуре Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил удары по инфраструктуре Украины

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Удары Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре Украины являются неприемлимыми. Об этом в Twitter написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Подобных действий не должно быть в 21 веке. Я решительным образом осуждаю удары России. Европейский союз поддерживает украинский народ, а новая партия поставок армии уже близко», — написал дипломат.

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Утром в понедельник ряд украинских изданий начали сообщать о ряде ударов по территории Киева и близлежащих населенных пунктов, а также по Полтавской, Ровенской  и  Львовской областям, городам Конотоп, Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил воздушную тревогу по территории всей страны. Попадания ракет вызвали во многих областях перебои с подачей электричества, отопления и воды.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины, включая связь, энергетику и военное управление.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Украина понесет жесткую ответственность за попытку проведения террористических актов на территории РФ, писал RT.

Минобороны РФ

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Специальная военная операция РФ на Украине

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