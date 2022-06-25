Борис Джонсон испугался победы России на Украине

На Украину могут оказать давление, чтобы она заключила мирное соглашение с Россией, хотя это может идти вразрез с интересами киевских властей, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, победа России станет «экономической катастрофой».

По словам Джонсона, многие европейские страны опасаются экономических последствий ситуации на Украине, написал «Коммерсант».

«Давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к худому миру», — подчеркнул он.

Также премьер высказался о возможной судьбе украинских беженцев. По его словам, их могут выслать в Руанду в случае незаконного въезда в Великобританию.

Ранее Джонсон уже говорил о том, что НАТО и странам G7 и НАТО нужно придерживаться избранной линии и не соглашаться на «худой мир», так как этого только спровоцирует эскалацию конфликта. При этом власти Венгрии призвали ЕС начать переговоры с Россией.