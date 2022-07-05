ВС РФ показали новые успехи в контрбатарейной борьбе на Украине

В ходе сегодняшнего брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков обратил внимание на несколько результативных действий ВС РФ. В первую очередь это успехи в контрбатарейной борьбе, рассказал «360» эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Он напомнил, что российские военные поразили четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган» и «Град» в районе Горловки и один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе села Кирово в Херсонской области.

«Нам сопутствует удача в поражении пунктов нахождения иностранных наемников среди подразделений 93-й бригады на харьковском направлении», — подчеркнул Насонов.

По его мнению, это будет уменьшать порыв других иностранцев приезжать на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Насонов также обратил внимание, что плановая системная работа российских подразделений направлена на минимизацию потерь. Это особенно ценно и позволяет качественно выполнить стоящие перед ними задачи, сказал эксперт.

«Я думаю, средний темп наступления выдержан, тактические задачи в настоящее время решаются. Огневое поражение расширяется по заданным районам и дает высокий эффект и результат, о чем говорит и некая суетливость укрофашистского руководства», — добавил собеседник «360».

Специалист отметил, что за минувшие сутки количество уничтоженных беспилотников несколько больше среднего, что говорит о том, что после украинских провокаций в Курской и Белгородской областях надежность защиты российских рубежей выросла.