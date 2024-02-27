Спецоперация 27 февраля 2024, 03:07 Бомбометы РБУ-6000 «Смерч-2» устроили ад на позициях ВСУ Российские десантники заявили, что РБУ-6000 «Смерч-2» устроили ад для ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные использовали реактивную бомбометную установку РБУ-6000 «Смерч-2» для удара по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия в своем Telegram-канале.

Удары бомб весом более 112 килограммов нанесли значительный урон противнику. Максимальная дальность стрельбы бомбомета — более пяти километров. В воздухе бомбы разгоняются до 300 метров в секунду.

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В конце января стало известно, что Вооруженные силы России начали использовать в зоне специальной военной операции советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров, переделанную для работы по наземным целям. Орудие поставили на базу «Урала», а в боеприпасы добавили взрывчатые вещества и поражающие элементы. По словам российских бойцов, такое оружие оказалось весьма эффективно и наводит ужас на противника.