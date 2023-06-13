Спецоперация 13 июня 2023, 02:55 Бомбардировщики Ту-95 ударят по Украине из Каспийского моря — военкоры «РВ»: стратегические бомбардировщики Ту-95 наносят удар по Украине из Каспийского моря РИА «Новости»

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Стратегические бомбардировщики Ту-95МС атакуют цели на Украине из Каспийского моря. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

В сообщении сказано, что самолеты вылетели на пусковой рубеж. Запуски производятся из Каспийского моря. Прилет ракет ожидается примерно в 03:00 по местному времени.

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Ранее стало известно, что российские бойцы ликвидировали польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) AHS Krab посредством удара дальнобойного вооружения.

Также экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» за считанные дни уничтожили примерно 40 единиц бронированной техники украинских националистов на пересечении Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Отмечалось, что огнеметные системы «Солнцепек» на этом направлении вели работу практически без остановки.