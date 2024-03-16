Важное 16 марта 2024, 11:22 Большую группу западных наемников ВСУ уничтожили в одесском санатории «Мрия» ВС России уничтожили около 100 западных наемников ВСУ в санатории Одессы РИА «Новости»

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В Одессе ударом по санаторию «Мрия» уничтожили большую группу иностранных наемников. Около 100 человек погибли, сообщил источник ТАСС.

«На территории санатория „Мрия“ в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены», — сказал он.

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Минобороны России 11 марта отчиталось об уничтожении двух пунктов временной дислокации иностранных наемников ВСУ в зоне проведения спецоперации. Сводный тактический отряд «солдат удачи» ликвидировали на Донецком направлении. Польских солдат настигли в Харьковской области.

Украинская армия понесла большие боевые потери во время прошлогоднего контрнаступления, но не дошла даже до первой линии обороны. Войска противника лишились более 160 тысяч военных убитыми и ранеными. Офицеры пожаловались на снарядный голод и несвоевременно отданный приказ строить укрепления под Авдеевкой.