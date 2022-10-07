«Не фанат третьей мировой». Маск ответил на критику плана по урегулированию конфликта на Украине | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber «Не фанат третьей мировой». Маск ответил на критику плана по урегулированию конфликта на Украине Миллиардер Маск назвал себя фанатом Украины, но не третьей мировой Flickr

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Основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что является «большим фанатом Украины». Несмотря на это, американский предприниматель выступил против третьей мировой войны.

Миллиардер прокомментировал реакцию украинского издания Kyiv Post на предложенный им план урегулирования конфликта на Украине. В агентстве заявили, что не согласны с идеями предпринимателя.

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В издании подчеркнули, что «ситуация с Маском выходит из-под контроля», а его «гордость и тщеславие играют весомую роль в попытках строить из себя эксперта по Украине». Автор заметки призвал бизнесмена остановиться в своих стараниях.

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«Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны», — ответил на это Маск в Twitter.

Предприниматель в начале недели заявил, что сомневается в победе Украины в случае масштабной войны с Россией. Он призвал стороны сесть за стол переговоров и предложил четыре варианта урегулирования конфликта.

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