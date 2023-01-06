Спецоперация 06 января 2023, 22:29 Большое количество иностранных наемников заметили в рядах ВСУ под Сватово Командир спецназа «Троя»: хорошо подготовленные иностранцы воюют в рядах ВСУ под Сватово РИА «Новости»

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Большое число хорошо подготовленных иностранцев действует в составе Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай.

«В районе Новоселовского отмечается очень много неукраиноязычных военных. <…> Они используют вооружение натовского производства. Очень серьезное, на Украине такого не делают», — отметил он.

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По словам военного, у иностранцев в арсенале также есть средства радиоэлектронной борьбы и разные беспилотники с очень высоким качеством. Командир уточнил, что наемники прибыли на Украину хорошо подготовленными.

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«Они работают небольшими группами, что сильно затрудняет работу с ними. То есть наносить такие удары, чтобы сразу 100, 200, 300 человек „накрыть“, — это, можно сказать, исключено», — добавил он.

Офицер также сообщил, что накануне командование ВСУ отдало приказ начать переброску сил от города Сватова к Кременной в ЛНР. Речь идет о переводе всех войск противника, в том числе оставшихся в резерве боевиков.