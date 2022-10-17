НМ ЛНР сообщила об уничтожении иностранных наемников под Сватово и Кременной | 360°

Важное 17 октября 2022, 10:52 Поделиться Telegram

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Viber НМ ЛНР сообщила об уничтожении иностранных наемников под Сватово и Кременной Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников под Сватово и Кременной

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Союзные силы накануне ликвидировали большое число иностранных наемников, когда они и украинские военные пытались прорваться под Сватово и Кременной. Об этом ТАСС сообщил представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, попытка прорыва ВСУ российской линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово привела к катастрофическим потерям для украинцев. Речь идет как о личном составе, так и о технике и вооружении.

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«Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наемников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы», — добавил он.

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Ранее 17 октября стало известно, что из плена с Украины вернулись 11 бойцов Народной милиции ЛНР. Они сообщили о пытках, психологическом давлении, избиении.

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