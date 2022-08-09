Большинство россиян уверены, что спецоперация на Украине затянулась. При этом число тех, кто призывает к наступлению на Киев, почти равно тем, кто рассчитывает на мирное соглашение. Такие результаты показал опрос социологической службы Russian Field, результаты которого опубликовал «Коммерсант».

Затянувшейся спецоперацию назвали 59% опрошенных, об обратном заявили 28% респондентов, остальные затруднились ответить. От новостей о ней устал 41%, хотя большинство (56%) таких эмоций не испытывают.

Россияне дали прогнозы относительно сроков денацификации и демилитаризации Украины. Почти треть (30%) заявили, что спецоперация продлится больше года, 18% уверены, что все закончится в течение 12 месяцев, 20% — в течение полугода, 13% — за один-три месяца.

О том, что она проходит «определенно» или «скорее» успешно, считают 62% россиян, 18% уверены в обратном. Большинство мужчин (62%) отказались лично принимать участие в боевых действиях. Сделать это готовы 29% опрошенных, причем больше всего среди них людей в возрасте от 45 до 59 лет — 37%. И только 23% — от 18 до 29 лет.

Приказ о наступлении на Киев поддержали бы 60% респондентов, 29% выступили бы против. Решение остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение одобрили бы 65% россиян, а 28% выступили бы против. В целом за продолжение спецоперации выступили 52% опрошенных, а за проведение мирных переговоров — 38%.