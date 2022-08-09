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    09 августа 2022, 08:33

    Большинство россиян заявили, что спецоперация на Украине затянулась, — опрос

    Опрос Russian Field: 60% россиян поддержали наступление на Киев

    Екатерина Виславская

    Большинство россиян уверены, что спецоперация на Украине затянулась. При этом число тех, кто призывает к наступлению на Киев, почти равно тем, кто рассчитывает на мирное соглашение. Такие результаты показал опрос социологической службы Russian Field, результаты которого опубликовал «Коммерсант».

    Большинство россиян заявили, что спецоперация на Украине затянулась, — опрос

    Затянувшейся спецоперацию назвали 59% опрошенных, об обратном заявили 28% респондентов, остальные затруднились ответить. От новостей о ней устал 41%, хотя большинство (56%) таких эмоций не испытывают.

    Россияне дали прогнозы относительно сроков денацификации и демилитаризации Украины. Почти треть (30%) заявили, что спецоперация продлится больше года, 18% уверены, что все закончится в течение 12 месяцев, 20% — в течение полугода, 13% — за один-три месяца.

    О том, что она проходит «определенно» или «скорее» успешно, считают 62% россиян, 18% уверены в обратном. Большинство мужчин (62%) отказались лично принимать участие в боевых действиях. Сделать это готовы 29% опрошенных, причем больше всего среди них людей в возрасте от 45 до 59 лет — 37%. И только 23% — от 18 до 29 лет.

    Приказ о наступлении на Киев поддержали бы 60% респондентов, 29% выступили бы против. Решение остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение одобрили бы 65% россиян, а 28% выступили бы против. В целом за продолжение спецоперации выступили 52% опрошенных, а за проведение мирных переговоров — 38%.