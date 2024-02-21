Спецоперация 21 февраля 2024, 00:08 Большинство мирных жителей Авдеевки перевезли в пункты временного размещения Пушилин: часть жителей Авдеевки осталась в городе РИА «Новости»

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В освобожденной от украинских боевиков Авдеевке еще остается мирное население. Этим людям нужна помощь, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

В населенном пункте предстоит провести много работы по разминированию и оказанию помощи жителям, которые там остались. При этом большую часть населения российские военнослужащие вывели из Авдеевки. Людей доставили в пункты временного размещения.

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«Но часть людей находится в Авдеевке», — подчеркнул Пушилин.

Подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили населенный пункт 17 февраля в ходе наступательных действий. Общая площадь территории, которая перешла под контроль ВС России, составила 31,75 квадратного километра.

Вооруженные силы Украины понесли большие потери под Авдеевкой за 17–18 февраля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. За это время ВСУ лишились 2,4 тысячи военнослужащих.