Большинство мобилизованных военных из ВСУ, которые сейчас находятся в Донбассе, вообще не имеют навыков обращения с оружием. Такое заявление сделал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

«По нашим данным, эта цифра колеблется от 60 до 80%», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Накануне он сообщил, что среди приехавших воевать за Украину есть наемники из стран НАТО, стран бывшего СССР, ближневосточных государств. Об этом написало РИА «Новости».

Марочко добавил, что попавшие в плен будут отвечать по законодательству той республики, где они оказались.

«Каждому будет дана правовая оценка», — подчеркнул он.

Представитель НМ ЛНР заявил, что наемникам грозит по крайней мере 15 лет заключения, а может, даже пожизненный срок или смертная казнь.