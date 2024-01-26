Спецоперация 26 января 2024, 11:01 Большие потери ВСУ под Артемовском объяснили плохо выстроенной коммуникацией солдат Боец ВС России Киря: ВСУ несли потери под Артемовском из-за плохой коммуникации Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украинские войска на Донецком направлении понесли большие потери. Солдаты не докладывали командованию об атаках, из-за этого гибли их сослуживцы. Старший снайпер группировки войск Южного военного округа с позывным Киря сообщил об этом ТАСС.

«Это из-за плохой коммуникации у них. Один из примеров: мы обнаружили их группу ротации. Троих отработали, остальные сбежали. И они не доложили следующей группе, которую мы тоже встретили», — объяснил он.

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Снайпер заявил, что этот случай не единственный. По его словам, подобное происходило и на других участках при иных обстоятельствах.

Проблемы в районе Северска и Артемовска признал командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он заявил, что обстановка там напряженная из-за штурмовых атак и минометных обстрелов со стороны российской армии.