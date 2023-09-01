Спецоперация 01 сентября 2023, 16:19 Большие потери в рядах ВСУ признали на Украине Глава ГУР Украины Буданов признал большие потери в рядах ВСУ РИА «Новости»

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Украинская армия после начала специальной операции понесла очень большие потери. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава Главного управления разведки Игорь Буданов.

Руководителя ведомства спросили, как он может оценить потери в рядах ВСУ в зоне боевых действий.

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«Потерь у нас очень много. Однако это реальность, к которой Украине необходимо привыкнуть», — сказал Буданов.

Также он отметил, что ему очень нелегко осознавать мысль, что многие украинские военные погибли на фронте.

Ранее украинский мобильный оператор «Киевстар» в проморолике случайно раскрыл потери в украинской армии. По его данным, ВСУ лишились около 400 тысяч человек, сообщал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также об огромных людских потерях Украины рассказывал в СМИ волонтер из Польши, задействованный при снабжении в зоне боевых действий.