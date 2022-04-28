Больше ста украинских военнопленных перевели в СИЗО ДНР

Минюст ДНР арестовал более 100 украинских военнопленных из-за причастности к преступлениям, рассказал телеканалу «Россия 24» министр Юрий Сироватко. «Интерфакс» сообщил, что подозреваемые ждут суда в СИЗО.

«После проработки следователей всплывают факты причастности к преступлениям», — объяснил глава донецкого Минюста.

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в Донбассе, впоследствии просят оформить им паспорт ДНР, заявил военкор Андрей Руденко. Сами же бывшие боевики не раз рассказывали о хороших условиях содержания в плену, оказании всей необходимой медицинской помощи и питании.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов предупредил, что будущее пленных украинцев зависит от тяжести совершенных ими преступлений. Часть националистов он предложил отправить на восстановление Донбасса.