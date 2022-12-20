Спецоперация 20 декабря 2022, 15:09 Больше сотни бойцов ВСУ погибли при наступлении российских войск на Донецком направлении Минобороны РФ: ВС России уничтожили более 100 бойцов ВСУ при наступлении РИА «Новости»

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Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении. За сутки во время боевых столкновений погибли более 100 бойцов Вооруженных сил Украины, рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Комплексное огневое поражение противнику нанесли на позициях у населенных пунктов Бахмутское, Ивано-Дарьевка и Орловка в Донецкой Народной Республике. Украинские войска потеряли более 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

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На Южно-Донецком направлении засекли временные лагеря подразделений 61 и 72-й механизированных бригад ВСУ. Они находились у населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива.

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Пункты временной дислокации разбили ударами артиллерии. Кроме того, одну диверсионно-разведывательную группу уничтожили у населенного пункта Новодонецкое. В общей сложности на этом направлении боевых действий за сутки погибли и получили ранения до 70 солдат ВСУ, войска остались без трех боевых бронированных машин и трех пикапов.