Власти Запорожской области обратятся к России в случае перебоев с электричеством | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 08:59 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожской области обратятся к России в случае перебоев с электричеством Власти Запорожской области допустили обращение к России за помощью в случае энергодефицита РИА «Новости»

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В случае нехватки электричества, жители Запорожской области попросят помощи у России. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что только она поддерживает освобожденные территории Украины.

Несмотря на то, что работу шестого энергоблока Запорожской АЭС приостановили, перебоев электроснабжения удалось избежать. Однако власти рассматривают варианты действий на случай сбоя.

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«В случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только она приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше неоткуда ждать поддержки и понимания», — сказал Рогов.

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Последний работавший энергоблок остановили ночью 11 сентября после того, как украинские военные во время обстрелов повредили линии электропередач. Заморозка работы была контролируемой, и энергоблок можно перезапустить, добавил он.

Для энергообеспечения собственных нужд и технологических процессов на Запорожской АЭС подключили дизельные генераторы. Владимир Рогов назвал это временным решением. Власти рассчитывают, что произошедшее не скажется на отопительном сезоне — дома обогреют при помощи газа.

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