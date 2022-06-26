Больше 20 грузовиков сгорели в ЛНР после атаки ВСУ «Точкой-У»

Более 20 единиц грузовой техники пришли в негодность из-за пожара, вызванного атакой ракеты «Точка-У» со стороны вооруженных сил Украины по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Снаряд попал в ангар с техникой, начался пожар на площади 120 квадратных метров. Помимо этого, сгорел ангар площадью 50 квадратных метров и склад площадью 60 квадратных метров.

«Из-за артиллерийского обстрела сгорели 23 единицы грузовой техники», — сообщили в ведомстве.

Националисты обстреляли Сватово в воскресенье со стороны населенного пункта Дружковка, сообщал Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.