Спецоперация 28 декабря 2022, 15:23 Больше 170 бойцов ВСУ погибли на Краснолиманском направлении за сутки под огнем российской артиллерии Минобороны России: артиллерия на Краснолиманском направлении уничтожила 170 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ударили по четырем ротным тактическим группам и бригаде территориальной обороны в Луганской и Донецкой народных республиках. Погибли более 170 бойцов украинской армии. О последних успехах на Краснолиманском направлении журналистам рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские военные заметили четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, а также 103-й бригады теробороны. Они дислоцировались у населенных пунктов Невское и Новолюбовка ЛНР, Терны ДНР и Серебрянского лесничества.

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Удар нанесли из артиллерийских орудий. За сутки на Краснолиманском направлении погибли больше 170 украинских военных. ВСУ остались без четырех пикапов и двух бронетранспортеров.

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Кроме того, на Южно-Донецком направлении остановили группу диверсантов, а у Красногоровки в ДНР — орудия, из которых обстреливали Донецк.