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    27 апреля 2022, 12:32

    Большая часть улиц Мариуполя стала доступна для проезда транспорта. Видео

    НМ ДНР: Большая часть улиц Мариуполя снова стала доступна для проезда транспорта

    Александр Иванов

    Жители Мариуполя вместе с коммунальными службами продолжают приводить город в порядок. Сейчас уже большая часть улиц снова стала доступна для проезда транспорта.

    К восстановлению Мариуполя подключаются все больше волонтеров. Люди очищаются от обрывков проводов и разбитых машин дороги, разбирают завалы разрушенных зданий, рассказали в Народной милиции ДНР.

    Горожане стремятся как можно больше успеть к майским праздникам. Город все больше возвращается к мирной жизни, хотя на заводе «Азовсталь» все еще остается группировка украинских военных и иностранных наемников.

    Российские войска неоднократно предлагали им добровольно сложить оружие. Но пока ВСУ и участники запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»* продолжают укрываться в подземной части комбината.

    * «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.