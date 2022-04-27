Большая часть улиц Мариуполя стала доступна для проезда транспорта. Видео

Жители Мариуполя вместе с коммунальными службами продолжают приводить город в порядок. Сейчас уже большая часть улиц снова стала доступна для проезда транспорта.

К восстановлению Мариуполя подключаются все больше волонтеров. Люди очищаются от обрывков проводов и разбитых машин дороги, разбирают завалы разрушенных зданий, рассказали в Народной милиции ДНР.

Горожане стремятся как можно больше успеть к майским праздникам. Город все больше возвращается к мирной жизни, хотя на заводе «Азовсталь» все еще остается группировка украинских военных и иностранных наемников.

Российские войска неоднократно предлагали им добровольно сложить оружие. Но пока ВСУ и участники запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»* продолжают укрываться в подземной части комбината.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.