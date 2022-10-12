Большая часть Хмельницкого на Украине осталась без света | 360°

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Большая часть Хмельницкого на Украине осталась без света

Власти Хмельницкого заявили об отсутствии электроэнергии в большей части города

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Нанесенные удары по энергетической инфраструктуре украинского Хмельницкого оставили большую часть города без электричества. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Симчишин.

«Произошло аварийное отключение электроснабжения большинства потребителей. В течение часа ограничим водоснабжение. Электротранспорт не работает. Ремонтные бригады работают на переподключение сети», — написал он.

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Также его помощник Сергей Гамалий заявил, что экстренные службы начали работу над устранением повреждений.

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Российские Вооруженные силы с понедельника наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что они являются ответом на попытки спецслужб Украины совершать террористические акты на территории РФ.

Согласно оценке министра энергетики Украины Германа Галущенко, из строя выведены примерно 30% всей энергетической инфраструктуры страны. В связи с этим остановлен экспорт электричества в Молдавию, Польшу и страны ЕС.

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