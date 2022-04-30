«Большая часть человечества на стороне России». Как Москва может доказать свою правоту

Западные страны продолжают блокировать поступление честной информации о ситуации на Украине, заменяя ее подготовленными фейками со стороны ВСУ. Рассказать миру правду Россия может через страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом в эфире «360» рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Прорыв информационной блокады Запада идет очень медленно. Надо активно работать на Латинскую Америку, арабские страны и страны Азии, считает эксперт.

«Сейчас один миллиард человек выступает за Запад и его подходы, а пять с лишним миллиардов занимают совсем другую позицию. В Financial Times была статья о том, что оценка голосования в Генассамблее ООН показывает, что большинство стран, которые раньше называли государствами неприсоединения, они фактически поддерживают Россию, потому что в их понимании наша страна ведет борьбу с неоколониализмом. То есть с тем подходом западного мира, который сейчас пытаются распространить на другие страны. Вот этот либеральный порядок, когда снова можно грабить, но грабить экономически. Россия поднялась против этого вооруженным путем», — отметил Кнутов.

Большая часть человечества на стороне России. Если мы работаем на Латинскую Америку, то местные жители, прочитав правду, могут рассказать о ней друзьям и знакомым в США. На Ближнем Востоке есть Al Jazeera, она также работает и на страны ЕС. Потихоньку правда начнет доходить и до европейских граждан. Таким образом, есть канал и есть возможность. Если мы будем использовать обходные пути, то правду мы все-таки донесем, уверен эксперт.