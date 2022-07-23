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    23 июля 2022, 13:52

    Российские волонтеры помогли восстановить электроснабжение больницы в Донецке

    Российские волонтеры привезли электрокабель для больницы в Донецке

    Максим Зинкин

    Российские волонтеры доставили в одну из больниц Донецка бухту с кабелем, который медучреждение использует для проведения дополнительного источника питания.

    Проходящий лечение в больнице военный ДНР рассказал, что врачи — большие профессионалы.

    «В Луганске я получил травму, после месяца пребывания в больнице стало гораздо лучше. Тут вообще медицинский персонал молодец», — сообщил он.

    При этом после реабилитации мужчина не отказался от продолжения защиты мирных людей от нацистов.

    «Как вылечусь, планирую вернуться в армию. Как я могу остаться дома, у меня цель — пройти боевые действия до конца», — заявил военный.

    Ранее в рамках акции «Доброе дело» из Подмосковья жителям Донецкой Народной Республики привезли 15 тонн гуманитарных грузов, в том числе матрасы для больных и ящики с медикаментами.

    Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники. Ее проведение поддержал губернатор региона Андрей Воробьев. Продукты питания, одежду и бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.