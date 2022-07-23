Российские волонтеры помогли восстановить электроснабжение больницы в Донецке

Российские волонтеры доставили в одну из больниц Донецка бухту с кабелем, который медучреждение использует для проведения дополнительного источника питания.

Проходящий лечение в больнице военный ДНР рассказал, что врачи — большие профессионалы.

«В Луганске я получил травму, после месяца пребывания в больнице стало гораздо лучше. Тут вообще медицинский персонал молодец», — сообщил он.

При этом после реабилитации мужчина не отказался от продолжения защиты мирных людей от нацистов.

«Как вылечусь, планирую вернуться в армию. Как я могу остаться дома, у меня цель — пройти боевые действия до конца», — заявил военный.

Ранее в рамках акции «Доброе дело» из Подмосковья жителям Донецкой Народной Республики привезли 15 тонн гуманитарных грузов, в том числе матрасы для больных и ящики с медикаментами.

Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники. Ее проведение поддержал губернатор региона Андрей Воробьев. Продукты питания, одежду и бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.