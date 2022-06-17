Больница Луганска получила гуманитарную помощь из Подмосковья

Раздача гуманитарную помощи, привезенной в рамках акции «Доброе дело» из Московской области, продолжается в Донбассе. В этот раз необходимые медикаменты получила республиканская больница Луганска.

Туда привезли медицинские наборы для минимальных инвазивных вмешательств.

«Спасибо большое, мы в них нуждаемся. Будем помогать и военным, и мирным людям», — сказал «360» главный уролог Министерства здравоохранения ЛНР, заведующий урологическим отделением республиканской больницы Артур Мекинян.

Также медучреждение получило памперсы и пеленки для раненых. Кроме того, в Луганский республиканский дом ребенка, туберкулезный диспансер в Луганске привезли игрушки, детское питание, смеси, средства гигиены. В ближайшие дни волонтеры привезут гумпомощь в Первомайск, Ирмино, Стаханов, Северодонецк.

В частности, в Северодонецк привезут продукты питания, военные рации и спальные мешки.